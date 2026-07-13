Псковички заняли призовые места на конкурсе юных медиаторов

22:31, 13 июля 2026, ПАИ

Две школьницы из Псковской области заняли призовые места на конкурсе юных медиаторов, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Ученицы седьмого класса Остенской средней общеобразовательной школы Псковского района Дарья Крумздорова и девятого класса Центра специального образования №3 города Великие Луки Софья Еремеева стали призёрами конкурса «Мастерство юных волонтеров службы медиации и примирения в образовательной организации».

Дарья заняла первое место по оценке взрослых экспертов и второе место по оценке юных медиаторов. Софья также заняла второе место по оценке юных медиаторов.

Конкурс проходил в два этапа: региональный и межрегиональный. Для участия волонтёр должен был описать проводимую им восстановительную программу, а также написать эссе на тему «Как я стал миротворцем: история одного переломного момента».

На финальное испытание вышло трое школьников региона. Работа ученицы девятого класса школы №5 имени В. В. Смирнова города Невеля Александры Курленко была высоко оценена жюри. Девушке присвоен диплом участника.

На межрегиональном этапе для оценки работ с использованием балльной системы были сформированы две команды жюри – среди юных волонтёров и взрослых восстановительных практиков в системе образования.

Участие школ Псковской области в конкурсе стало возможным благодаря содействию Центра переговоров и медиации «Другой подход».

Отметим, целью конкурса является выявление талантливых юных медиаторов, поддержание интереса к медиации и оценка мастерства для усовершенствования навыков ведущих восстановительных программ. Организатором выступает Движение за распространение идей восстановительного правосудия.

Ранее сообщалось, что псковскую молодёжь приглашают принять участие в проекте «ГосСтарт. Стажировки».