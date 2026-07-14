Однополосное движение в районе железнодорожного моста вводится в Пскове
В Пскове 14 июля введут однополосное движение в районе железнодорожного переезда «2‑й километр станции Псков-2» (между улицами 128‑й Стрелковой Дивизии и Советской Армии). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничение будет действовать с 9:00 до 17:00.
Мера связана с проведением ремонтных работ на переезде. Водителей просят учитывать данное ограничение при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что два участка улицы Вокзальной в Пскове будут перекрыты 15 и 17 июля.
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