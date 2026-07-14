Однополосное движение в районе железнодорожного моста вводится в Пскове

07:25, 14 июля 2026, ПАИ

В Пскове 14 июля введут однополосное движение в районе железнодорожного переезда «2‑й километр станции Псков-2» (между улицами 128‑й Стрелковой Дивизии и Советской Армии). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать с 9:00 до 17:00.

Мера связана с проведением ремонтных работ на переезде. Водителей просят учитывать данное ограничение при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что два участка улицы Вокзальной в Пскове будут перекрыты 15 и 17 июля.