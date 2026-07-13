Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области восстановлено электроснабжение у 85 % потребителей, пострадавших из-за урагана

Энергетики «Россети Северо‑Запад» восстановили электроснабжение у 85 % потребителей, оставшихся без света из‑за прошедшего шторма. Работы охватили 619 населённых пунктов, сообщили ПАИ в организации.

Специалисты Псковского филиала «Россети Северо‑Запад» продолжают ликвидировать последствия циклона, работая круглосуточно. В филиале введён особый режим работы.

Энергетики напоминают жителям о важности соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

При обнаружении нарушений электроснабжения или повреждений энергообъектов необходимо сообщить об этом по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8‑800‑220‑0‑220 (для мобильных – короткий номер 220).

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июля 2026

Михаил Ведерников сообщил о текущей ситуации с топливным обеспечением в регионе
13 июля 2026

В Псковском округе продолжается масштабный ремонт мемориала в урочище Лочкино
13 июля 2026

Однополосное движение введут в районе железнодорожного переезда «2‑й км станции Псков-2»
13 июля 2026

Мария Шукшина возглавит жюри конкурса короткометражек на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
13 июля 2026

Выпускники-целевики из Псковской области получили дипломы Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры РФ
13 июля 2026

Дорожные работы на улице Вокзальной в Пскове планируют завершить до конца июля
13 июля 2026

Надежда Васильева посетила Печорскую центральную районную библиотеку
13 июля 2026

«Честно говорите о проблемах и с гордостью рассказываете о достижениях»: Александр Котов поздравил ПАИ с 25-летием

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...