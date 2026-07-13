В Псковской области восстановлено электроснабжение у 85 % потребителей, пострадавших из-за урагана

23:54, 13 июля 2026, ПАИ

Энергетики «Россети Северо‑Запад» восстановили электроснабжение у 85 % потребителей, оставшихся без света из‑за прошедшего шторма. Работы охватили 619 населённых пунктов, сообщили ПАИ в организации.

Специалисты Псковского филиала «Россети Северо‑Запад» продолжают ликвидировать последствия циклона, работая круглосуточно. В филиале введён особый режим работы.

Энергетики напоминают жителям о важности соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

При обнаружении нарушений электроснабжения или повреждений энергообъектов необходимо сообщить об этом по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8‑800‑220‑0‑220 (для мобильных – короткий номер 220).