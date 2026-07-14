Псковстат: Более тысячи тракторов насчитывается в сельхозорганизациях региона

11:08, 14 июля 2026, ПАИ

Парк сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях Псковской области, по данным на конец 2025 года, насчитывает 1 137 тракторов. Такие данные опубликовал Псковстат в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Помимо тракторов, в хозяйствах без учёта микропредприятий имелось 210 косилок, 150 плугов, 147 машин для посева и более 900 единиц другой техники.

На один трактор приходилось 364 гектара пашни, на один зерноуборочный комбайн – 268 гектаров посевов.