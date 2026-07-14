Союз туриндустрии: Недельный отдых на двоих обойдется россиянам в 150–250 тысяч рублей

09:47, 14 июля 2026, ПАИ

Недельный отпуск для двоих этим летом в среднем обойдется россиянам в сумму от 150 до 250 тысяч рублей. Такую оценку дал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, пишет Lenta.ru.

По словам эксперта, в указанную сумму входят основные расходы на поездку - проживание, питание и транспорт. Итоговая стоимость отдыха зависит сразу от нескольких факторов, включая страну назначения, категорию гостиницы и стоимость перелета.

Специалист отметил, что транспортные расходы нередко становятся одной из самых затратных статей бюджета и во многом определяют общую стоимость путешествия.

Как подчеркнул Дмитрий Горин, на конечную цену также влияют текущий курс валют и особенности транспортной логистики, из-за которых многие туристы сегодня выбирают новые направления для отдыха. При этом эксперт не стал делать прогнозов относительно дальнейшего изменения цен на туристические услуги, ограничившись оценкой нынешней ситуации.