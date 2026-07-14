Касса Дома офицеров в Пскове закроется на ремонт до 10 августа

11:13, 14 июля 2026, ПАИ

Касса в Доме офицеров в Пскове не будет работать с 15 июля по 10 августа. Об этом сообщили в официальной группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Изменения связаны с ремонтом помещения.

В ближайшее время билеты на мероприятия можно будет приобрести на официальном сайте Дома офицеров.