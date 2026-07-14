Касса Дома офицеров в Пскове закроется на ремонт до 10 августа
Касса в Доме офицеров в Пскове не будет работать с 15 июля по 10 августа. Об этом сообщили в официальной группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».
Изменения связаны с ремонтом помещения.
В ближайшее время билеты на мероприятия можно будет приобрести на официальном сайте Дома офицеров.
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