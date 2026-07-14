В Пскове росгвардейцы предотвратили кражу из магазина на улице Яна Фабрициуса
Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали местного жителя. По предварительным данным, мужчина похитил из торгового зала водку и продукты.
По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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