Завод «Титан-Полимер» внедрил систему высокоточной диагностики производственного оборудования

18:18, 14 июля 2026, ПАИ

На заводе «Титан-Полимер» внедрен новый диагностический комплекс для центровки валов вращающихся механизмов. Оборудование поступило в службу главного механика предприятия и будет использоваться при обслуживании насосов, компрессоров, вентиляторов, редукторов и других промышленных агрегатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Для промышленного предприятия точность настройки динамического оборудования – один из важных факторов стабильной работы технологических линий. Новый диагностический комплекс позволяет не просто выполнять центровку валов, а точнее контролировать состояние агрегатов, быстрее проводить обслуживание и снижать риски незапланированных простоев.

Комплекс обеспечивает высокоточную проверку соосности – точного расположения вращающихся элементов оборудования на одной оси, а также регулировку положения валов. Это повышает качество ремонтных работ, сокращает время обслуживания и помогает поддерживать оборудование в оптимальном техническом состоянии.

Для завода «Титан-Полимер» такие решения важны не только на этапе ремонта, но и в ежедневной эксплуатации: чем точнее настроены механизмы, тем стабильнее работают технологические линии по производству БОПЭТ-пленки.

«Точность настройки оборудования играет ключевую роль в обеспечении стабильной и безопасной работы производства. Современные технологии контроля соосности позволяют выявлять и устранять отклонения на ранних стадиях, предотвращая преждевременный износ узлов и снижая риск возникновения внеплановых остановок. Внедрение нового оборудования дает нашим специалистам дополнительные возможности для качественного проведения ремонтов и обслуживания, что напрямую влияет на эффективность производственных процессов и надежность работы предприятия в целом», – прокомментировал заместитель технического директора завода «Титан-Полимер» Игорь Трабут.

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