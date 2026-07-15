День Берегини наступил по народному календарю

07:54, 15 июля 2026, ПАИ

15 июля на Руси чествовали Берегиню – славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес – поклониться этому дереву и попросить счастья в любви, сообщает calend.ru.

На Руси верили, что берёза охраняет людей и жилища от козней нечистой силы, поэтому это дерево нередко сажали около дома.

Некоторые исследователи полагают, что берегинями называли также русалок – «береговых дев». Неслучайно Берегиня помогала рыбакам, в ответ на просьбы о помощи дарила им богатый улов. Также ее называли защитницей всех, кто живет по берегам рек.

Кроме того, Берегиня помогала крестьянам практически во всем: охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. Однако заниматься жатвой в этот день не следовало.

С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки – по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.

В этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев – осень и зима будут ранними.