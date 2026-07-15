В Латвии предложили полностью убрать русский язык из государственных СМИ
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что в государственных средствах массовой информации страны не должно оставаться контента на русском языке. Об этом сообщает портал латвийского гостелерадио LSM.
По словам министра, существование русскоязычного контента в государственных СМИ независимого европейского государства он считает необоснованным, особенно в нынешней военно-политической ситуации.
«Контент по-прежнему существует, а у нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней ситуации. Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем», – заявил Наурис Пунтулис.
Ранее министр подписал распоряжение, предусматривающее отказ подведомственных учреждений от использования русского языка в публичном пространстве. Документ обязывает государственные учреждения соблюдать требования законодательства о государственном языке и не использовать русский язык при выполнении своих функций.
Ограничения распространяются, в частности, на проведение международных мероприятий, рекламные материалы и официальные сайты учреждений. Выполнить требования распоряжения подведомственные организации должны до 30 июля.
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