В Латвии предложили полностью убрать русский язык из государственных СМИ

09:47, 15 июля 2026, ПАИ

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что в государственных средствах массовой информации страны не должно оставаться контента на русском языке. Об этом сообщает портал латвийского гостелерадио LSM.

По словам министра, существование русскоязычного контента в государственных СМИ независимого европейского государства он считает необоснованным, особенно в нынешней военно-политической ситуации.

«Контент по-прежнему существует, а у нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней ситуации. Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем», – заявил Наурис Пунтулис.

Ранее министр подписал распоряжение, предусматривающее отказ подведомственных учреждений от использования русского языка в публичном пространстве. Документ обязывает государственные учреждения соблюдать требования законодательства о государственном языке и не использовать русский язык при выполнении своих функций.

Ограничения распространяются, в частности, на проведение международных мероприятий, рекламные материалы и официальные сайты учреждений. Выполнить требования распоряжения подведомственные организации должны до 30 июля.