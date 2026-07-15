В Пскове и Великих Луках более 600 пассажиров воспользовались услугой сопровождения на вокзалах

10:50, 15 июля 2026, ПАИ

В первом полугодии помощь на железнодорожных вокзалах Псковской области получили более 600 маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в РЖД.

На вокзале Пскова услугой сопровождения воспользовались 415 человек, еще 190 пассажирам помогли на вокзале Великих Лук.

Специалисты сопровождали пассажиров к билетным кассам, платформам и в залы ожидания, а также оказывали помощь при посадке в поезд и высадке из него.

Оформить заявку на сопровождение можно через Центр содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте РЖД.