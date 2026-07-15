В Пскове и Великих Луках более 600 пассажиров воспользовались услугой сопровождения на вокзалах
В первом полугодии помощь на железнодорожных вокзалах Псковской области получили более 600 маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в РЖД.
На вокзале Пскова услугой сопровождения воспользовались 415 человек, еще 190 пассажирам помогли на вокзале Великих Лук.
Специалисты сопровождали пассажиров к билетным кассам, платформам и в залы ожидания, а также оказывали помощь при посадке в поезд и высадке из него.
Оформить заявку на сопровождение можно через Центр содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте РЖД.
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