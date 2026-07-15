Глава Невельского округа сообщил об улучшении обстановки после непогоды

11:49, 15 июля 2026, ПАИ

Ситуация с ликвидацией последствий непогоды в Невельском округе значительно улучшилась, сообщил глава округа Олег Майоров на своей официальной странице на платформе MAX. Он отметил, что улучшение достигнуто благодаря усилению сил и средств и интенсивной работе аварийных бригад.

Олег Майоров добавил, что сегодня работы будут проводиться на магистралях в Туричинском направлении. По остальным направлениям работы будут вестись адресно – по конкретным абонентам.

Глава округа поблагодарил энергетиков за добросовестную работу в сложных условиях, а также выразил благодарность руководству южного РЭС за оперативное реагирование и конструктивное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что в Невельском районе из-за прошедших гроз ввели режим повышенной готовности сил и средств муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС. Режим будет действовать до 17 июля. Его ввели для ликвидации последствий прохождения грозового фронта и проведения аварийно-восстановительных работ в кратчайшие сроки.