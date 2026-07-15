Госавтоинспекция обратилась к псковичам

12:53, 15 июля 2026, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области обратилась к участникам дорожного движения в связи с ростом числа ДТП с участием пешеходов. В ведомстве подчеркнули необходимость строгого соблюдения правил дорожной безопасности, особенно в летний период, когда интенсивность движения на дорогах возрастает.

Водителям рекомендовано неукоснительно выполнять требования дорожных знаков и указания сотрудников ДПС. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу автомобилист обязан снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

Пешеходам, как наиболее незащищённой категории участников движения, напомнили об их преимуществе на переходах, обозначенных разметкой и знаками. Им также рекомендовано использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток, передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам.

В Госавтоинспекции обратили особое внимание на то, что в холодную погоду капюшоны ограничивают обзор. Пешеходам советуют перед выходом на проезжую часть завершить телефонные разговоры, отключить музыку и прекратить переписку в мессенджерах, чтобы убедиться в собственной безопасности.

В ведомстве призвали всех участников дорожного движения к взаимоуважению и соблюдению правил, отметив, что это является залогом безопасности.