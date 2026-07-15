Что делать при потере оружия, рассказали в Росгвардии

15:24, 15 июля 2026, ПАИ

Владелец утраченного ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения должен незамедлительно сообщить об этом в Росгвардию для организации розыска и предотвращения использования оружия злоумышленниками, напомнили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

При обнаружении чужого оружия необходимо как можно быстрее сообщить о находке в правоохранительные органы, например по телефону 112.

Утрата гражданского оружия из-за нарушения требований закона влечёт административную ответственность – штраф до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Сокрытие факта утраты оружия может повлечь уголовную ответственность. За небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим человеком и привело к смерти людей или иным тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.