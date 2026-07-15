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Происшествия

В Пскове пришлось вскрыть квартиру, чтобы мать смогла увидеть сына

Судебные приставы в Псковской области добились исполнения решения суда о порядке общения матери с двухлетним сыном. Для этого спасателям пришлось вскрыть квартиру, где скрывался отец ребёнка, сообщили ПАИ в региональном управлении ФССП.

После вступления судебного решения в законную силу мужчина систематически уклонялся от его исполнения. По данным ведомства, он 17 раз нарушил установленный судом порядок общения матери с ребёнком, скрывал местонахождение мальчика и препятствовал проведению исполнительных действий.

За неисполнение требований исполнительного документа судебные приставы девять раз составляли в отношении должника протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, мужчину временно ограничили в праве управления транспортными средствами. Однако и эти меры не заставили его исполнить решение суда.

Во время очередных исполнительных действий приставы вскрыли квартиру. Внутри они обнаружили, что мужчина спрятался в туалете, забаррикадировавшись за деревянной дверью. Несмотря на это, сотрудники службы обеспечили встречу матери с ребёнком.

В настоящее время решение суда исполнено. Порядок общения матери с сыном восстановлен и находится на постоянном контроле судебных приставов.

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