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Общество

377 жителей Псковской области заключили договоры на обучение в рамках федерального проекта

В Псковской области продолжается реализация федерального проекта по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. На сегодняшний день заключено 377 договоров, к обучению уже приступили 117 человек, 197 граждан успешно завершили обучение, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Самый большой спрос – на программы про искусственный интеллект, гостиничный сервис и цифровые технологии. Обучают три сильных центра: РАНХиГС, ТГУ и Институт развития профессионального образования.

Безработные уже получили новые специальности: три человека освоили современные методы эксплуатации зданий, работу в 1С и применение ИИ в управлении. Ещё 12 сейчас в процессе.

Старшее поколение (50+ и предпенсионеры) не отстаёт – 14 человек уже стали горничными, администраторами гостиниц, специалистами по ИИ в госзакупках и даже в детских садах. Восемь человек пока учатся.

Самые активные – те, кто ищет работу. 176 человек уже прошли обучение по 15 программам: от веб-дизайна и бухгалтерии до педагогического дизайна с нейросетями и эксплуатации зданий. Почти сотня – 95 человек – сейчас за партами.

Мамы в декрете тоже не сидят без дела: две осваивают профессии младшей медсестры по уходу и оператора беспилотников. Одна уже завершила курс по нейросетям.

Всего на данный момент 63 человека ждут старта занятий. «Наша задача, чтобы каждый гражданин видел перед собой чёткую и перспективную траекторию развития, а бизнес получал специалистов, готовых решать задачи уже завтрашнего дня», – подчеркнула врио директора Центра занятости населения Псковской области Наталия Мозговая.

Для достижения этой цели кадровые центры «Работа России» в Псковской области ведут системную работу. Карьерный специалист по переобучению – это человек, который сопровождает соискателя от момента принятия решения сменить профессию до выхода на новую работу. Вначале он помогает разобраться в целях и возможностях, подбирает подходящую программу обучения в соответствии с потребностями рынка труда. Затем организует направление на учёбу и остаётся на связи в процессе обучения. После завершения курсов специалист помогает обновить резюме, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Такая работа приносит результаты – более 80% людей, прошедших обучение, трудоустраиваются в течение года и их доход, как правило, становится выше.

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