ВТБ запустил поддержку для селлеров на маркетплейсах

16:38, 15 июля 2026, ПАИ

ВТБ запустил специальные условия обслуживания для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Предложение включает сниженные тарифы на расчётно-кассовое обслуживание, бесплатный сервис аналитики продаж, а также скидки на бухгалтерское сопровождение и учёт операций по агентским договорам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВТБ.

Получить скидку 70 % на обслуживание банковских операций могут новые и действующие клиенты. Пакеты услуг специально адаптированы под торговлю на онлайн-площадках и включают бесплатный доступ к сервису аналитики и развития продаж. Он объединяет инструменты для работы с крупнейшими маркетплейсами, включая анализ спроса и конкурентов, расчёт поставок, управление рекламой, автоматическое изменение цен и другие функции для управления продажами.

«В текущих рыночных условиях селлеры сталкиваются с ростом совокупной стоимости ведения бизнеса и давлением на маржинальность. Мы готовы предоставить предпринимателям практические инструменты для большей устойчивости. Наше предложение позволит сократить часть фиксированных расходов, а бесплатный сервис аналитики даст возможность уйти от ручного управления процессами и принимать более обоснованные решения», – отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

По данным ВТБ, предложение актуально для сотен тысяч предпринимателей, работающих на маркетплейсах, а также для тех, кто только планирует выйти на этот рынок. Пакеты услуг по сниженной стоимости доступны в двух вариантах – для старта и активных продаж. Дополнительно селлеры могут со скидкой получить сервис бухгалтерии и услуги по учёту операций по агентским договорам. Функционал сервисов включает ведение бухгалтерского и налогового учёта, подготовку и сдачу отчётности и другие инструменты.

Подробности уточняйте у представителей банка.

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