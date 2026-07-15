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Общество

Суд обязал жителя Псковской области вернуть деньги, полученные на развитие бизнеса

Великолукский районный суд удовлетворил иск министерства социальной защиты Псковской области о взыскании с жителя района денежных средств, полученных в качестве государственной социальной помощи по социальному контракту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обратился за предоставлением господдержки, представив бизнес-план по открытию деятельности в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей. После этого стороны заключили социальный контракт сроком на один год.

В соответствии с условиями соглашения получатель помощи должен был пройти обучение на цифровой платформе МСП.РФ, приобрести необходимое оборудование и расходные материалы, вести предпринимательскую деятельность до 21 мая 2025 года, ежемесячно перечислять обязательные платежи в бюджет, а также предоставлять отчёты и подтверждающие документы.

На реализацию проекта территориальный отдел перечислил мужчине 350 тысяч рублей.

Однако, как установил суд, уже в октябре 2024 года ответчик прекратил выполнять мероприятия программы и систематически нарушал условия социального контракта. Он не приобрёл предусмотренное бизнес-планом оборудование и расходные материалы, а также не представил отчётность о выполнении программы.

По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил требования министерства социальной защиты Псковской области и постановил взыскать с ответчика денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи.

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