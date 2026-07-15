Экс-директор муниципального предприятия в Гдове получил условный срок за растрату
Гдовский районный суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия «Теплосервис», признанному виновным в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
В 2024 году, занимая должность руководителя предприятия, мужчина приобрёл запчасти для своего личного автомобиля за счёт средств организации, не желая оплачивать их самостоятельно. Стоимость покупки превысила 10 тысяч рублей.
В суде мужчина не признал вину. Он пояснил, что ущерб предприятию причинён не был, а приобретённые запчасти предназначались для автомобиля, который использовался им в служебных целях.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). С учётом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание факторов ему назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
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