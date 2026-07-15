О работе центров помощи «Честный знак» рассказали в Роспотребнадзоре
Представители малого и среднего предпринимательства могут бесплатно проконсультироваться по вопросам обязательной маркировки товаров и получить техническую поддержку, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Специалисты центра помогают с регистрацией в системе «Честный знак», заполнением карточек товаров в Национальном каталоге, настройкой и работой с электронным документооборотом, а также решают иные сопутствующие вопросы.
Для получения услуг необходима предварительная запись. Телефон для записи на консультацию: (8 8112) 33-13-37.
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