О работе центров помощи «Честный знак» рассказали в Роспотребнадзоре

22:21, 15 июля 2026, ПАИ

Представители малого и среднего предпринимательства могут бесплатно проконсультироваться по вопросам обязательной маркировки товаров и получить техническую поддержку, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты центра помогают с регистрацией в системе «Честный знак», заполнением карточек товаров в Национальном каталоге, настройкой и работой с электронным документооборотом, а также решают иные сопутствующие вопросы.

Для получения услуг необходима предварительная запись. Телефон для записи на консультацию: (8 8112) 33-13-37.