День создания органов государственного пожарного надзора празднуют в России

17:43, 18 июля 2026, ПАИ

День создания органов государственного пожарного надзора ежегодно отмечается в России 18 июля. Об этом пишет портал calend.ru.

Точкой отсчёта в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Федеральный государственный пожарный надзор находится в ведении МЧС России за исключением нескольких сфер.

По данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходят службу около 13 тысяч сотрудников. Ежегодно силами инспекторов службы проводится 1,5 миллиона мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах. Благодаря этому ежегодно предотвращается до 450 тысяч пожаров.