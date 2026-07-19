Сысой Великий: народные приметы 19 июля

09:25, 19 июля 2026, ПАИ

Память преподобного Сисоя Великого, который был монахом-отшельников, отмечается сегодня, 19 июля, пишет calend.ru.

На Руси к этому дню полагалось завершить все посевные работы. В народе по этому поводу вспоминали пословицы: «У каждого дня свои заботы», «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы».

Считалось, что утром в этот день роса получает целебные свойства и дает силы и здоровье живому. «Сысой (Сисой) - ходи по росе босой», - отмечали в народе.

Также считалось, что утренняя роса помогает хлебу созревать: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой - значит, не намолен Сысой».

Кроме того, в этот день в деревнях начинали варить варенье из черной смородины.