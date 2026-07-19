Часть деревень останутся без света в Островском районе

10:57, 19 июля 2026, ПАИ

Плановые отключения электроэнергии пройдут в нескольких населённых пунктах Островского района, сообщили ПАИ в администрации города

В частности 20 и 23 июля с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревне Заходы и Аненское, 21 июля с 9:00 до 16:00 - жители деревни Воронцово, а 22 июля с 9:00 до 16:00 - деревни Городище.

Кроме того, 24 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Маслово, Житница, Кожино, Тоделково-Мешково и Городище.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, пояснили в администрации.

По всем вопросам можно обратиться на телефон «горячей линии»: 8 800 220-02-20.