О жизни в Пскове под оккупацией расскажет Александр Седунов

18:30, 19 июля 2026, ПАИ

Жителей города приглашают на лекцию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны: оккупация и освобождение от немецко-фашистских захватчиков», которая пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Слушателям расскажут о трёх годах оккупации Псковского края и о героическом освобождении Пскова в 1944 году силами Красной Армии.

Лекцию проведёт доктор исторических наук Александр Седунов.

Вход свободный. Начало в 11:00.