О жизни в Пскове под оккупацией расскажет Александр Седунов
Жителей города приглашают на лекцию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны: оккупация и освобождение от немецко-фашистских захватчиков», которая пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Слушателям расскажут о трёх годах оккупации Псковского края и о героическом освобождении Пскова в 1944 году силами Красной Армии.
Лекцию проведёт доктор исторических наук Александр Седунов.
Вход свободный. Начало в 11:00.
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