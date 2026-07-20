Производство молока в Псковском районе выросло на 92% за пять лет

10:26, 20 июля 2026, ПАИ

Производство молока на сельскохозяйственных предприятиях Псковского района за последние пять лет увеличилось на 92 %. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского муниципального округа.

По численности поголовья крупного рогатого скота и производству молока округ занимает второе место в Псковской области.

Продуктивность коров за этот же период выросла на 27 % и в 2025 году достигла 8,5 тонны молока от каждой коровы. Лидером по производству и абсолютному приросту объёмов молока является сельхозпредприятие «Псковагроинвест», где произведено более 22 тысяч тонн молока – на 13 % больше результата предыдущего года.

«Стабильно и уверенно занимаются производством и реализацией молока и мяса в ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы». По продуктивности коров предприятие входит в пятёрку лучших сельхозпредприятий области, абсолютный результат – более 10 тонн молока от коровы в год», – добавили в окружной администрации.

В округе работает 12 сельскохозяйственных предприятий и 25 крестьянских фермерских хозяйств, в которых трудится более 1 800 человек. «Сельское хозяйство – исконная отрасль для нашего края. Труд аграриев достоин нашего уважения и благодарности», – подчеркнули в администрации округа.