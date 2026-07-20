Об обработке полей кукурузы агрохимикатами предупреждают жителей Дедовичского района

11:52, 20 июля 2026, ПАИ

На сельхозполях в Дедовичском районе с 26 по 31 июля проведут обработку кукурузы микробиологическими удобрениями «Грин Лифт» (тип 2). Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Коммуна».

Работы организует племенной завод «Вязье» при подходящей погоде. Удобрения будут распределять наземным способом с помощью транспорта. Эти агрохимикаты относятся к четвёртому классу опасности для человека (малоопасные) и к третьему для пчёл (тоже малоопасные), но во время внесения удобрений пчёл всё равно рекомендуют изолировать.

Обработке подлежат поля с кадастровыми номерами и площадями: