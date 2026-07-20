Об обработке полей кукурузы агрохимикатами предупреждают жителей Дедовичского района
На сельхозполях в Дедовичском районе с 26 по 31 июля проведут обработку кукурузы микробиологическими удобрениями «Грин Лифт» (тип 2). Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Коммуна».
Работы организует племенной завод «Вязье» при подходящей погоде. Удобрения будут распределять наземным способом с помощью транспорта. Эти агрохимикаты относятся к четвёртому классу опасности для человека (малоопасные) и к третьему для пчёл (тоже малоопасные), но во время внесения удобрений пчёл всё равно рекомендуют изолировать.
Обработке подлежат поля с кадастровыми номерами и площадями:
- 60:04:0170201:56 – 38 гектаров в границах деревни Великуши;
- 60:04:0170101:64 – 52 гектара в границах деревень Великуши и Вязье;
- 60:04:0170201:68 – 21 гектар в границах деревни Козулино;
- 60:04:0170201:76 – 24 гектара в границах деревень Сажино и Бокач;
- 60:04:0170201:70 – 35 гектаров в границах деревень Фомино и Бокач;
- 60:04:0170201:263 – 32 гектара в границах деревень Сворыж и Груздовка;
- 60:04:0170201:261 – 27 гектаров в границах деревень Вязье и Болчино;
- 60:04:0170201:57 – 10 гектаров в границах деревни Вязье.
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