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Общество

Об обработке полей кукурузы агрохимикатами предупреждают жителей Дедовичского района

На сельхозполях в Дедовичском районе с 26 по 31 июля проведут обработку кукурузы микробиологическими удобрениями «Грин Лифт» (тип 2). Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Коммуна».

Работы организует племенной завод «Вязье» при подходящей погоде. Удобрения будут распределять наземным способом с помощью транспорта. Эти агрохимикаты относятся к четвёртому классу опасности для человека (малоопасные) и к третьему для пчёл (тоже малоопасные), но во время внесения удобрений пчёл всё равно рекомендуют изолировать.

Обработке подлежат поля с кадастровыми номерами и площадями:

  • 60:04:0170201:56 – 38 гектаров в границах деревни Великуши;
  • 60:04:0170101:64 – 52 гектара в границах деревень Великуши и Вязье;
  • 60:04:0170201:68 – 21 гектар в границах деревни Козулино;
  • 60:04:0170201:76 – 24 гектара в границах деревень Сажино и Бокач;
  • 60:04:0170201:70 – 35 гектаров в границах деревень Фомино и Бокач;
  • 60:04:0170201:263 – 32 гектара в границах деревень Сворыж и Груздовка;
  • 60:04:0170201:261 – 27 гектаров в границах деревень Вязье и Болчино;
  • 60:04:0170201:57 – 10 гектаров в границах деревни Вязье.
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