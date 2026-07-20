Псковский дом детского творчества объявил набор в хор «Зёрнышко»

12:21, 20 июля 2026, ПАИ

Набор в хор «Зёрнышко» на 2026–2027 учебный год объявил Дом детского творчества в Пскове. К обучению приглашаются дети в возрасте пяти-шести лет, сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Занятия будут проходить по понедельникам и средам, начало – в 17:00. Старт занятий запланирован на 2 сентября. Обучение в хоре бесплатное.

Запись ведётся в тетрадях самозаписи непосредственно в Доме детского творчества по адресу: улица Кузнецкая, 33.