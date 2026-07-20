Акцию «Детям – безопасную дорогу!» провели сотрудники Госавтоинспекции в Невеле

12:35, 20 июля 2026, ПАИ

В Невеле сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невельский» провели профилактическую акцию «Детям – безопасную дорогу!», посвященную безопасной перевозке юных пассажиров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время мероприятия инспекторы напомнили автомобилистам, что безопасность ребенка в дороге зависит не только от соблюдения правил дорожного движения, но и от правильного использования детских удерживающих устройств.

Особое внимание полицейские уделили выбору автокресел, люлек и бустеров. Они подчеркнули, что удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка, быть надежно закреплено в салоне автомобиля, а сам маленький пассажир – правильно пристегнут.

В ходе акции водителям раздали тематические памятки с основными правилами безопасной перевозки детей.

В Госавтоинспекции отметили, что ни одно техническое средство не сможет заменить личный пример родителей, поэтому взрослым важно самим неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и прививать детям культуру безопасного поведения на дороге.