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Общество

Портал «ДОЛ-игра» помогает обучать детей финансовой грамотности – эксперт

Игровой портал «ДОЛ-игра» (doligra.ru) позволяет педагогам и организаторам детского отдыха проводить занятия по финансовой грамотности в детских лагерях, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Проект предназначен для развития у детей навыков финансовой грамотности через игровой формат. Участники анализируют ситуации, принимают решения и вырабатывают стратегии поведения.

Среди игр портала – «Кредиторы и заёмщики» для детей от 13 до 18 лет, которая знакомит с условиями кредитования, дополнительными услугами и важностью внимательного чтения документов.

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