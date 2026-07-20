Портал «ДОЛ-игра» помогает обучать детей финансовой грамотности – эксперт

17:02, 20 июля 2026, ПАИ

Игровой портал «ДОЛ-игра» (doligra.ru) позволяет педагогам и организаторам детского отдыха проводить занятия по финансовой грамотности в детских лагерях, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Проект предназначен для развития у детей навыков финансовой грамотности через игровой формат. Участники анализируют ситуации, принимают решения и вырабатывают стратегии поведения.

Среди игр портала – «Кредиторы и заёмщики» для детей от 13 до 18 лет, которая знакомит с условиями кредитования, дополнительными услугами и важностью внимательного чтения документов.