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Почему футбольные болельщики сильно переживают во время матча, рассказала психолог

Болельщики могут воспринимать поражение любимой команды как собственную неудачу из-за временного ослабления психологических границ и включения клуба в представление человека о себе. Об этом рассказала психолог Анна Васильева.

Она отметила, что такое состояние обусловлено механизмами слияния, групповой идентификации и ощущением контроля. Во время матча зрители полностью сосредотачиваются на поле и игроках, а коллективное настроение усиливает чувство единства.

«Команда и игра становятся не просто объектами восхищения, но и частью нашего «я», – рассказала психолог в интервью «Известиям».

Победа может восприниматься как подтверждение правильности выбора, тогда как поражение вызывает стыд, так как оно обнажает уязвимость перед окружающими.

При здоровой идентификации эмоции от победы или поражения быстро проходят. В среднем – в течение нескольких часов или дней. Однако при патологической зависимости человек может надолго застрять в этих переживаниях.

Среди тревожных признаков эксперт назвала продолжительную злость, агрессию, сужение круга общения и потерю других интересов.

Ритуалы, связанные со спортом, помогают снизить тревогу перед неопределённым исходом. Совпадение определённых действий или одежды с победой может создать иллюзию, что зритель способен влиять на результат матча. При здоровой идентификации человек понимает, что исход игры не определяет его жизнь.

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