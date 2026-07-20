Комплекс мер для скрывающихся релокантов рассмотрят в Госдуме

23:27, 20 июля 2026, ПАИ

Государственная дума РФ назначила на 22 июля рассмотрение во втором чтении законопроектов, которые вводят временные ограничения для лиц, скрывающихся за границей и уклоняющихся от наказания. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 июля.

Законопроекты предусматривают комплекс временных ограничений для тех, кто был осужден за преступления, а также для лиц, совершивших административные правонарушения против безопасности государства, такие как призывы к нарушению территориальной целостности, введение санкций, дискредитация Вооружённых сил РФ и нарушение законодательства об иноагентах.

Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие этих изменений укрепит принцип неотвратимости наказания и обеспечит верховенство закона.

«Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев «пересидеть» за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать – за содеянное всё равно придётся ответить по всей строгости закона», – цитируют «Известия» Вячеслава Володина.

Предлагаемые меры включают приостановку регистрации прав на недвижимость, блокировку банковских счетов и имущества, ограничение на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных услуг в электронном виде и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.