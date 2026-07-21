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Общество

Участие в СВО предлагается включать в стаж государственной и муниципальной службы

В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает включение периодов участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. Документ уже направлен в Правительство РФ для получения отзыва, пишет «Парламентская газета». Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Законопроект предлагает засчитывать в стаж госслужбы время участия в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Если инициатива будет принята, этот период будет учитываться при расчёте ежемесячных надбавок за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска, поощрений за безупречную службу и других гарантий, предусмотренных законодательством.

По мнению разработчиков, изменения помогут ветеранам специальной военной операции быстрее адаптироваться к мирной жизни и будут способствовать привлечению участников СВО на государственную и муниципальную службу.

Ярослав Нилов напомнил, что ранее уже были приняты поправки, гарантирующие мобилизованным, добровольцам и контрактникам сохранение рабочих мест и трудового стажа. Теперь, по его словам, внимание законодателей сосредоточено на карьерных возможностях ветеранов.

«Теперь мы предлагаем засчитывать периоды участия в СВО в общую продолжительность гражданской или муниципальной службы. Это положительно скажется на всех выплатах, надбавках и поощрениях, связанных с выслугой лет, если наши ветераны решат связать свою карьеру с органами государственной власти», – отметил депутат.

Дмитрий Гусев подчеркнул, что инициатива должна создать для участников СВО понятные карьерные перспективы.

«Государственная служба должна быть открыта для людей, которые доказали свою преданность стране делом. Участники СВО должны видеть, что их служба учитывается не только словами благодарности, но и конкретными правовыми гарантиями», - заявил парламентарий.

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