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Политика

Власти Эстонии не видят причин закрывать границу с Россией

Власти Эстонии пока не рассматривают возможность закрытия границы с Россией, поскольку не видят прямой угрозы своей безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро, сообщает телерадиокомпания ERR.

По словам главы МВД, решение об открытии или закрытии границы принимается с учётом оценки рисков. При возникновении непосредственной опасности для Эстонии пограничные пункты могут закрыть.

«При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта», – сказал Таро.

Он подчеркнул, что в настоящее время угрозы на границе между Эстонией и Россией нет.

Дискуссия о возможном закрытии границы с РФ активизировалась после того, как аналогичное решение ранее приняли власти Финляндии. При этом официальный Таллин пока не считает необходимым вводить такие же ограничения.

Ранее правительство России распорядилось ограничить движение через отдельные пропускные пункты на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Кроме того, фурам из Эстонии ограничили грузоперевозки по территории России.

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