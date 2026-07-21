И тянутся города: оптика «Ростелекома» доступна в четырёх из пяти домов в российских мегаполисах

11:59, 21 июля 2026, ПАИ

«Ростелеком» впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Общая протяжённость волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) компании превысила уже 1,1 миллиона километров, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более 66 % семей по всей стране. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Активное развитие цифровой инфраструктуры ведётся во всех регионах страны. По итогам первого полугодия 2026 года оптическая сеть «Ростелекома» охватила более 80 % домохозяйств в крупнейших российских мегаполисах, а в большинстве районных центров этот показатель превысил 90 %.

Наиболее высокая плотность покрытия среди городов-миллионников достигнута в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. Максимально оптическими регионами «Ростелеком» сделал Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых ВОЛС охвачено 99 % домохозяйств. В Липецкой области – это 98 %, в Марий Эл – 97%, на Камчатке – 96 %. В 2025 году по результатам нового строительства в Коми и Нижегородской области доступ к оптическим сетям получили более 90 % семей.

«Наша компания – безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: № 1 по абонентской базе и темпам её роста. Более 40 % домохозяйств в стране уже пользуются услугами группы компаний «Ростелеком», что существенно опережает конкурентов – ближайший из них занимает лишь 10–11 % рынка. В соответствии с новой стратегией компании до 2030 года мы планируем расти быстрее рынка, последовательно расширяя оптическую инфраструктуру во всех регионах», – отметил заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков.

«Мы последовательно модернизируем и расширяем сетевую инфраструктуру. В ближайшее время планируем перевести ряд высоконагруженных участков сети на скорости до 10 Гбит/с. Переход на оптику позволяет обеспечивать не только в разы большую пропускную способность, но и более стабильное соединение для клиентов. Для нас это ключевая задача», – сказал заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Сергей Онянов.

Одновременно с модернизацией сетевой инфраструктуры «Ростелеком» предлагает обновление абонентского оборудования, что повышает качество домашнего интернета. В октябре 2025 года компания «Электра» (дочерняя компания «Ростелекома») начала первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Флагманский роутер Wi-Fi 6 с чипсетом AX3000 обеспечивает устойчивый сигнал даже в дальних комнатах большой квартиры или частного дома и не требует установки сложных систем из нескольких модулей. Скорость передачи данных достигает 3 Гбит/с, что на 45 % выше, чем у роутеров предыдущего поколения.

Подробная информация об услугах «Ростелекома» доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-100-08-00.

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