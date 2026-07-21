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Общество

В Пушкинском заповеднике пермские доброхоты сменили «коллег» из Набережных Челнов

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» проводили отряд доброхотов из Набережных Челнов (Республика Татарстан).

Доброхоты из Набережных Челнов после экскурсии в мемориальную усадьбу «Петровское». Фото со страницы музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщает служба информации «Михайловского» со ссылкой на руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности музея Татьяну Тимошину, отряд из 35 человек помогал музею уже в 35-й раз. За три недели лицеисты и их наставники выполнили большой объём работы: убирали сено, собирали смородину, пропалывали дорожки, чистили пруды от ряски в мемориальных «Петровском» и «Тригорском», расчищали дренажные канавы в парке музея-усадьбы «Михайловское», очищали от биозагрязнений мраморную балюстраду и монумент на могиле поэта в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре.

«В преддверии празднования Дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков доброхоты участвовали в благоустройстве воинских захоронений на территории нашего округа, – добавила Татьяна Тимошина. – На торжественном митинге 12 июля глава администрации Пушкиногорского округа Оксана Филиппова поблагодарила волонтёров за самоотверженный труд, глубокое уважение к памяти павших героев и к истории Святогорья. От районной администрации руководителю отряда Эльмире Мухтяровой было передано благодарственное письмо», – рассказала музейный педагог.

В «Михайловском» также сообщили, что волонтёры не только работали, но и знакомились с достопримечательностями Псковской области. За время смены они побывали во всех усадьбах Пушкинского заповедника, посетили Псков, Изборск, Печоры и даже съездили в белорусский Брест.

В «Михайловском» напомнили, что в течение полутора месяцев этого лета добровольными помощниками музейщиков уже были молодые петербуржцы, псковичи, москвичи. В эти дни к работе в заповеднике приступил один из ветеранов движения пушкинских доброхотов – отряд из Перми, из физико-математической, имени А. С. Пушкина, школы № 9.

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