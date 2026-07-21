Жителей Дедовичского района осудили за семь краж из гаражей и хозпостроек

13:49, 21 июля 2026, ПАИ

Дедовичский районный суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в совершении семи краж из гаражей и хозяйственных построек. Мужчины признаны виновными по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что с ноября 2024 года по май 2025 года подсудимые действовали по предварительному сговору и совершили семь краж. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению.

В суде мужчины полностью признали вину и возместили причинённый потерпевшим ущерб в полном объёме. Приговором одному из них назначили наказание в виде штрафа 70 тысяч рублей, второму – обязательные работы на 400 часов.