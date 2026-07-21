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Псковский перинатальный центр предупредил беременных об опасности листериоза

Псковский перинатальный центр предупредил беременных женщин об опасности листериоза – инфекции, вызываемой бактерией Listeria monocytogenes. Памятка опубликована в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили медики, листерия не боится холода и активно размножается при температуре выше +4 градусов, в том числе в вакуумных упаковках. Заразиться можно через мягкие сыры с плесенью и непастеризованное молоко, плохо прожаренное мясо, немытые овощи и фрукты, рыбу холодного копчения, а также через пыль на ферме или контакт с животными.

«Почему это важно именно для вас? Для обычного человека это часто похоже на лёгкую простуду или расстройство желудка. Но для будущей мамы это риск для малыша, потому что бактерия проникает через плаценту», – подчеркнули специалисты.

Врачи также обозначили симптомы, требующие срочного обращения к врачу: повышение температуры, першение в горле, увеличение лимфоузлов, зудящая сыпь, резь в глазах, тошнота и вздутие.

Вакцины от листериоза не существует. Специалисты рекомендуют тщательно прожаривать мясо и яйца, употреблять только пастеризованное или кипячёное молоко, мыть овощи и фрукты с мылом, исключить из рациона паштеты, готовые салаты и рыбу холодного копчения.

Особое внимание советуют уделить своему здоровью сотрудницам животноводческих хозяйств.

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