За нападение на сотрудника полиции острович получил год условно

14:55, 21 июля 2026, ПАИ

Островский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который применил насилие к сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

6 марта в дежурную часть ОМВД России по Островскому району поступило сообщение о противоправном поведении мужчины. На место происшествия прибыла участковый уполномоченный. Мужчина, находившийся на лестничной площадке в подъезде одного из домов в Острове-3, не подчинился законным требованиям сотрудницы полиции. Он схватил ее за руку, а затем толкнул в спину.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

При назначении наказания суд учел состояние здоровья подсудимого и наличие у него хронических заболеваний. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Мужчине назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.