Два спектакля и музыкальный вечер: в Псков везут федеральный проект «Классика для всей семьи»

15:26, 21 июля 2026, ПАИ

24 и 25 июля в Пскове пройдет четвертый этап федерального проекта «Классика для всей семьи», сообщили ПАИ организаторы.

24 июля в 18:00 на сцене Городского культурного центра откроет программу четвертого этапа интерактивный спектакль для детей «Золотая рыбка», который представят актеры театра и кино Леонид Семенов, Александра Юркова и Александр Трачевский по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина.

25 июля в 17:00 на сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина покажут спектакль «Вертикаль продолжается», посвященный 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина. В спектакле принимают участие Леонид Семенов, Александра Юркова, Александр Трачевский, Дарья Маринчева и Егор Попов. На сцене молодые актеры проживают путь режиссера, в котором переплетаются кадры из фильмов С. Говорухина – «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Конец прекрасной эпохи» – и фрагменты его собственной судьбы.

Вечером в 18:30 в программе музыкального вечера «Музыка кино» прозвучат песни из кинофильмов в исполнении артистов труппы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина: Георгия Болонева, Александры Кашиной, Сергея Скобелева, Кати Руч, Виктории Николаевой в музыкальном сопровождении Игоря Колосова (контрабас), Ксении Егоровой (аккордеон), Бориса Федотова (фортепиано), Ярослава Погодина (ударные). Режиссер – художественный руководитель Псковского театра драмы, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

Все мероприятия бесплатные.

Организаторами мероприятий выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке министерства культуры Псковской области и компании «КиноФокус».