Россиянам разрешили устанавливать прицелы ночного видения на гражданское оружие

16:08, 21 июля 2026, ПАИ

В России действует закон, снимающий запрет на установку прицелов и прицельных комплексов ночного видения на гражданском и служебном оружии. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным 4 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточнили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, документом сокращается с пяти до трёх лет срок владения гладкоствольным оружием, необходимый для приобретения охотничьего и спортивного нарезного оружия. Также расширен перечень условий для получения лицензии на покупку охотничьего длинноствольного нарезного оружия: к ним относится непрерывное владение гладкоствольным оружием не менее трёх лет либо наличие разрешения на хранение и ношение наградного нарезного оружия.

Закон упрощает процедуру контрольного отстрела. Теперь он проводится только при поступлении гражданского и служебного нарезного оружия в оборот – после производства в России либо ввоза из-за границы. Иные случаи, включая отстрел перед продажей, дарением или уничтожением, а также один раз в 15 лет, исключены.

Кроме того, закон разрешает продажу сменных и вкладных стволов к оружию, находящихся у граждан на законных основаниях. Уточняется порядок исчисления срока для прохождения медосвидетельствования – не реже одного раза в пять лет со дня оформления медзаключения. Разрешён оборот охотничьего пневматического оружия без ограничения дульной энергии, при этом граждане могут владеть пятью единицами такого оружия с дульной энергией свыше 25 Дж.

Изменения вступили в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, касающихся контрольного отстрела и криминалистических требований.