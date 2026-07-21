Пермские доброхоты организуют в Пушкинском заповеднике этнокультурный праздник

16:36, 21 июля 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Псковской области на этнокультурный праздник «Мой Пермский край». Его подготовили участники доброхотского отряда пермской физико-математической школы № 9 имени А. С. Пушкина — давние друзья музея и ветераны движения пушкинских доброхотов.

Как сообщает музейная служба информации, волонтёры из этой пермской школы приезжают в Пушкинский заповедник с 1993 года — более трети века. При этом ребята не только участвуют в сезонных работах, но и готовят для туристов, местных жителей и своих товарищей-волонтёров разнообразные творческие программы: выставки, спектакли, необычные мастер-классы.

Праздник «Мой Пермский край» состоится 22 июля в малом зале музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко,1). Гостей познакомят с традициями народов многонационального Пермского края — русских, коми-пермяков, татар, башкир, манси, удмуртов. В программе праздника — стихи, рассказ об уральском художнике Анатолии Тумбасове, викторина, дегустация блюд национальных кухонь, благотворительная ярмарка.

Детей и взрослых ждут на праздник к 15:00. Вход на него свободный.