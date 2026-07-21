Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дымовую трубу заменят в котельной № 3 в Новоржеве

О подготовке к предстоящему отопительному сезону в Новоржевском округе рассказала глава муниципалитета Любовь Трифонова.

По её словам, завершён электронный аукцион на выполнение работ по замене дымовой трубы в муниципальной котельной № 3 в Новоржеве. В торгах приняли участие три организации. Конкуренция позволила добиться существенной экономии бюджетных средств: цена контракта снижена на 6% от начальной максимальной цены, отметила Любовь Трифонова. Итоговая стоимость работ составит 1 219 685,70 рублей.

«Замена дымовой трубы – значимое мероприятие для стабильной работы всей системы теплоснабжения. Это напрямую влияет на надёжность подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Держу ход работ на личном контроле», – отметила Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подрядчик – ООО «Лугатепломонтаж» – компания, имеющая опыт выполнения подобных технических задач.

Работы предстоит завершить до конца сентября 2026 года, чтобы к началу отопительного сезона котельная функционировала в штатном, безопасном режиме.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






21 июля 2026

16‑я поисковая экспедиция «Вахта Памяти» завершилась в Себежском округе
21 июля 2026

Спартакиада для жителей и гостей Гдовского района пройдёт 25 июля
21 июля 2026

ДОЛ «Нептун» в Пскове готовится к открытию после реконструкции
21 июля 2026

Памятные мероприятия пройдут в Псковском районе 27 июля
21 июля 2026

Житель Куньинского района осуждён за незаконную добычу водных биологических ресурсов
21 июля 2026

Команда «Камбаламба» представляет Псков на первой четвертьфинальной игре Телевизионной Первой лиги КВН
21 июля 2026

В Псковской области идёт подготовка к ЕДГ-2026
21 июля 2026

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой тела женщины

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...