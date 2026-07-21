Дымовую трубу заменят в котельной № 3 в Новоржеве

20:27, 21 июля 2026, ПАИ

О подготовке к предстоящему отопительному сезону в Новоржевском округе рассказала глава муниципалитета Любовь Трифонова.

По её словам, завершён электронный аукцион на выполнение работ по замене дымовой трубы в муниципальной котельной № 3 в Новоржеве. В торгах приняли участие три организации. Конкуренция позволила добиться существенной экономии бюджетных средств: цена контракта снижена на 6% от начальной максимальной цены, отметила Любовь Трифонова. Итоговая стоимость работ составит 1 219 685,70 рублей.

«Замена дымовой трубы – значимое мероприятие для стабильной работы всей системы теплоснабжения. Это напрямую влияет на надёжность подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Держу ход работ на личном контроле», – отметила Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подрядчик – ООО «Лугатепломонтаж» – компания, имеющая опыт выполнения подобных технических задач.

Работы предстоит завершить до конца сентября 2026 года, чтобы к началу отопительного сезона котельная функционировала в штатном, безопасном режиме.