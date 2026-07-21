Зампрокурора области проведёт личный приём граждан в Опочецком округе
Заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Виктор Борисенко проведёт личный приём граждан 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мероприятие состоится в здании прокуратуры Опочецкого района.
Для обращения к заместителю прокурора области гражданам необходимо прибыть в указанное время, имея при себе заявление и все документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.
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