Зампрокурора области проведёт личный приём граждан в Опочецком округе

20:59, 21 июля 2026, ПАИ

Заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Виктор Борисенко проведёт личный приём граждан 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мероприятие состоится в здании прокуратуры Опочецкого района.

Для обращения к заместителю прокурора области гражданам необходимо прибыть в указанное время, имея при себе заявление и все документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.