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Общество

Зампрокурора области проведёт личный приём граждан в Опочецком округе

Заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Виктор Борисенко проведёт личный приём граждан 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мероприятие состоится в здании прокуратуры Опочецкого района.

Для обращения к заместителю прокурора области гражданам необходимо прибыть в указанное время, имея при себе заявление и все документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.

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