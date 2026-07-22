В Псковской области усилят контроль за безопасностью на перекрёстках

10:33, 22 июля 2026, ПАИ

Кампания «Продвижение безопасности» пройдёт в Псковской области. В этом году она будет посвящена снижению дорожно-транспортного травматизма на перекрёстках, сообщили ПАИ в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В рамках кампании планируется проведение мероприятий в 40 регионах страны. На территории Псковской области старт будет дан 4 августа, но первые мероприятия проходят уже сейчас. Так, заметным шагом стал музыкальный фестиваль «Дача Пати Псков», где маскот кампании в образе регулировщицы привлекал внимание участников и помогал вспомнить важные положения правил дорожного движения.

Участники фестиваля, как отметили в управлении, с интересом изучили материалы, представленные на стенде, а также смогли сделать памятные снимки в специально оборудованной фотозоне.