Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам

11:55, 22 июля 2026, ПАИ

Вручение паспортов юным псковичам состоялось в Пскове в преддверии Дня города и накануне 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Мероприятие состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева на площади Ленина, 3. Главный документ гражданина Российской Федерации подросткам вручил глава города Борис Елкин.

«Для меня большая честь передать ребятам этот важный документ – символ взросления и гражданской ответственности. Паспорт – не просто удостоверение личности, а знак того, что перед каждым из этих юношей и девушек открывается большой путь, полный возможностей и вместе с тем ответственности перед своей семьёй, городом и страной», – обратился Борис Елкин к юным псковичам.

Борис Елкин пожелал ребятам уверенно идти вперёд, оставаться верными своим принципам, любить и беречь свой город и всегда помнить, что именно они – будущее Пскова и всей России.

В своём канале на платформе MAX выразил надежду, что их достижения станут новыми яркими страницами в летописи древнего и прекрасного города.