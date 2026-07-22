Управляющую компанию обязали отремонтировать запущенный подъезд в одном из домов Палкино

16:18, 22 июля 2026, ПАИ

Печорский районный суд обязал управляющую компанию ООО «Радуга» провести ремонт подъезда многоквартирного дома в посёлке Палкино. Компания не занималась текущим ремонтом общего имущества с 2021 года, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Из-за этого подъезд пришёл в неудовлетворительное состояние. Жильцы пожаловались на антисанитарию, которая негативно сказывалась на состоянии здоровья людей.

Суд обязал управляющую компанию до 30 июня 2027 года привести подъезд в порядок. В частности, необходимо восстановить герметичность окон и дверных проёмов, обновить покрытие потолков, стен и лестницы, а также изолировать электропроводку.