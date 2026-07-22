В псковском детсаду №7 обновят игровую площадку для малышей

16:36, 22 июля 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания по избирательному округу №1 Алексей Севастьянов лично выехал в псковский Центр развития ребёнка – детский сад №7 после обращения родителей в социальных сетях. Граждане выразили обеспокоенность отсутствием достаточного количества игровых форм на одной из прогулочных площадок для детей ясельного возраста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

В ходе проверки установлено, что игровая конструкция в виде деревянной машинки была демонтирована по причине её ветхого состояния из соображений безопасности. В ближайшее время администрация детского сада планирует установить на территории три новые песочницы – их закупили ещё в начале лета, а инициативные родители готовы оказать помощь в изготовлении новой машинки взамен старой.

Заведующая детским садом Юлия Яковлева рассказала, что обновление инфраструктуры ведётся планомерно за счёт средств городского бюджета и целевых статей образовательного процесса. «Средства нам каждый год выделяются, и мы сами планируем: в этом году на эту группу покупаем вот такое оборудование, в следующем – ещё что-то. Единственное, что нам сложно сейчас потянуть, это достаточно дорогостоящий теневой навес, но мелкие игровые формы мы постепенно все обновим», – поделилась руководитель дошкольного учреждения.

Осмотрев всю территорию, Алексей Севастьянов отметил высокий уровень благоустройства: каждая группа имеет свой отдельный участок для прогулок с зелёными насаждениями, игровыми формами, теневыми навесами.

«Садик ухоженный, зелёный и очень симпатичный. Большое спасибо воспитателям и руководству за их труд. Хочу отметить, что работа по благоустройству территорий детских садов не останавливается. На будущий год в Пскове планируется сделать акцент именно на ремонте и обновлении дошкольных учреждений, поскольку последние годы больше внимания уделялось школам», – сказал депутат.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что точечная ситуация с оборудованием площадки разрешается совместными усилиями администрации и родителей, а системное решение вопроса благоустройства детских садов было и остаётся одним из приоритетов власти.

В завершение депутат отдельно поблагодарил воспитателей и сотрудников дошкольных учреждений: «Этим людям низкий поклон. Их зарплаты невелики, но ответственность огромная. Они формируют личность ребёнка фактически от рождения. Это небезразличные и преданные своему делу люди».