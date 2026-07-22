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Общество

В Дедовичах машинисты бульдозеров продали знакомому три тонны дизтоплива и получили штрафы

Мировой судья судебного участка № 4 Дедовичского района рассмотрел два уголовных дела в отношении жителей Тверской области. Мужчин признали виновными в растрате вверенного имущества – преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 160 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, мужчины работали машинистами бульдозеров и выполняли работы на территории Сольцов Новгородской области. Для заправки техники дизельным топливом каждому из них были выданы топливные карты, которыми мужчины пользовались во время вахты.

Машинисты знали, что в ходе производственной деятельности расход топлива может быть ниже установленного. В результате у них образовались излишки дизельного топлива, которые они решили продать своему знакомому.

Один из них приехал на АЗС в посёлке Дедовичи и дважды заправил дизельное топливо в ёмкости, принадлежавшие его знакомому. Всего он передал 800 и 650 литров топлива. В результате ОАО «РЖД» был причинён ущерб на сумму более 96 тысяч рублей.

Второй подсудимый при аналогичных обстоятельствах также заправил топливо в ёмкости знакомого – 600 и 900 литров. Его действия причинили ОАО «РЖД» ущерб почти на 100 тысяч рублей.

Оба мужчины признали свою вину и возместили причинённый ущерб.

По итогам рассмотрения уголовных дел подсудимым назначено наказание в виде штрафов.

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