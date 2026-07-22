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Хронический дефицит ресурсов негативно сказывается на работе мозга – эксперты

Хронический дефицит ресурсов негативно сказывается на работе мозга и когнитивных способностях человека. Об этом рассказали эксперты.

Как пояснил основатель и главный эксперт клиники доказательной психиатрии, неврологии и психотерапии Benedict Марат Агинян, в условиях постоянного денежного дефицита мозг перестраивается: нейронные сети активнее обрабатывают сигналы, связанные с нехваткой ресурсов, а сеть значимости определяет приоритетность поступающей информации.

«Любые жизненные задачи, с которыми сталкивается человек, меняют структуру и функционирование головного мозга – и это абсолютно нормальный процесс. Однако бедность включает сразу несколько неблагоприятных факторов: высокий уровень стресса, возможный дефицит питательных веществ, воздействие различных токсических факторов», – отметил Марат Агинян в интервью «Известиям».

По словам врача‑психиатра, психотерапевта Натальи Бириной, финансовое давление по своему эффекту сопоставимо с потерей 10 баллов IQ: хронический стресс подавляет активность префронтальной коры (она отвечает за планирование) и активизирует миндалевидное тело – центр страха. В результате человек чаще выбирает сиюминутные решения, попадаясь в «ловушку дефицита».

«Ловушка дефицита держит человека не через кошелёк, а через нейробиологию и условные рефлексы, заставляя видеть только угрозы и упускать возможности. Задача терапии – не вылечить бедность (это невозможно), а вернуть пациенту способность выбирать между сиюминутным и важным, между стыдом и достоинством, между импульсом и паузой», – заявила Наталья Бирина.

Для восстановления самоконтроля специалисты применяют поэтапные протоколы: сначала обеспечивают физиологическую поддержку (нормализуют уровень глюкозы и воды в организме), а затем переходят к когнитивным интервенциям – в частности, учат пациентов делать метакогнитивную паузу и отделять физиологические сигналы от эмоциональной паники.

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