Движение по мосту через реку Утрою в Пыталовском районе откроют с 24 июля

15:07, 23 июля 2026, ПАИ

Движение по мосту через реку Утрою в Пыталовском районе для автомобилей и автобусов будет открыто с 12:00 24 июля. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнила глава Пыталовского округа, пешеходы продолжают движение по пешеходному мосту. Посадку пассажиров в рейсовые автобусы по старой схеме возобновят с 25 июля. «Прошу принять это во внимание при составлении маршрутов передвижения! Благодарю строительную компанию за подарок городу, всем его жителям и гостям!» – отметила Вера Кондратьева.

Ранее сообщалось, что ход реконструкции моста через реку Утрою проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита.