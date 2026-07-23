Движение по мосту через реку Утрою в Пыталовском районе откроют с 24 июля
Движение по мосту через реку Утрою в Пыталовском районе для автомобилей и автобусов будет открыто с 12:00 24 июля. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнила глава Пыталовского округа, пешеходы продолжают движение по пешеходному мосту. Посадку пассажиров в рейсовые автобусы по старой схеме возобновят с 25 июля. «Прошу принять это во внимание при составлении маршрутов передвижения! Благодарю строительную компанию за подарок городу, всем его жителям и гостям!» – отметила Вера Кондратьева.
Ранее сообщалось, что ход реконструкции моста через реку Утрою проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита.
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